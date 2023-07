Un nuovo singolo per Monica Sarnelli, «Si’ tutto chello ca voglio io», musiche ed arrangiamenti di Gianni Fiorellino su testi di Melania D’Agostino. Su etichetta Zeus la canzone ha cadenze veraci, ma anche latina, ragga-pop, nuove per la voce di «Un posto al sole». «Io penso che, al di là delle etichette o delle classificazioni una bella canzone sia innanzitutto una bella canzone», riflette lei in proposito: «Con questo spirito ho attraversato nel tempo stili e generi musicali, ponendo sempre massima attenzione e umiltà nel misurarmi con maestri acclarati e talenti emergenti. Dal grande Renato Carosone a Peppino Di Capri, Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Fred Bongusto, Nino D’Angelo, Mario Musella, James Senese, Antonio Annona, Franco Del Prete..». Il brano compare già nella scaletta degli show estivi del tour della Sarnelli, «Napoli sound», in cui è accompagnata da Alfredo Di Martino (piano, fisarmonica, armonica), Federico Luongo (chitarre, loop), Aldo Capasso (basso, contrabbasso) e Mario Toscano (batteria).