Uomini e donne, Alessandro Graziani il tentatore di Serena Enardu positivo all’antidoping

Una brutta tegola per Alessandro Graziani. Già tentatore a “Temptation Island”, causa (in parte) del temporaneo addio fra Serena Enardu e Pago e oggi corteggiatore a “Uomini e donne”, è stato trovato positivo ai test antidoping e sospeso in via cautelare dalla sua squadra

Alessandro infatti, carriera tv a parte, è lo schiacciatore della squadra di pallavolo Sabaudia, che gioca in A3. Ora è stato sospeso in via cautelare: «La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA – si legge sulla Gazzetta Regionale – ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 “Menghi Shoes Macerata Gestioni e Soluzioni Sabaudia” dello scorso 9 febbraio».

A commentare il presidente del Sabaudia, Alessandro Pozzuoli: «Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping».

Ultimo aggiornamento: 18:56

