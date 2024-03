Uomini e donne, Brando fa saltare la scelta tra Beatrix e Raffaella. Cosa è successo

Niente da fare: la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e donne non vuole proprio arrivare. Il tronista, durante la puntata di giovedì 7 marzo, avrebbe dovuto fare la sua scelta tra le due corteggiatrici: Beatrix e Raffaella.

Sebbene tutto pronto, Brando ha però deciso di non proseguire, costringendo Beatrix e Raffaella a tornare a casa senza ancora una risposta definitiva. La scelta di Brando di rimandare ancora il momento più atteso, però, sta facendo perdere la pazienza non solo alle sue corteggiatrici, ma anche al pubblico e non solo.

Cosa è successo

A rivelare quanto è accaduto durante l'ultima registrazione di Uomini e donne è Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip che ha pubblicato le rispettive anticipazioni della puntata. Beatrix e Raffaella Scuotto si sono presentate in studio, elegantissime e pronte per la scelta. Qualcosa non è andato secondo i piani perché Brando ha deciso di interrompere la scelta. Ospiti in trasmissione c'erano anche Cristian Forti e Valentina Pesaresi.