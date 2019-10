Uomini e donne, Ida Platano: «Il messaggio ad Armando prima del bacio. Riccardo? Mi aspettavo una reazione...»

Venerdì 11 Ottobre 2019, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 17:52

“Tutti i cavalieri che avevo davanti non hanno mai catturato la mia attenzione. Il gesto di Armando di uscire dallo studio per consolarmi mi ha lasciato di lui una bella impressione”,è tornata sul trono over di “ Uomini e donne ” ed ora, dimenticato il suo ex Riccardo Guarnieri, ha dedicato le sue attenzioni al corteggiatore Armando Incarnato, provocando la reazione dell’ex.Leggi anche >Ida è stata colpita da Armando: “Il giorno dopo la puntata – ha raccontato al “Magazine di “Uomini e donne” - gli ho scritto sui social, Dopo quel messaggio lui stesso, tramite la redazione, mi ha richiesto il numero di telefono - cosa che in passato aveva già fatto, ma all'epoca non ero pronta - e da allora abbiamo iniziato a sentirci tutti i giorni. Armando è stato molto presente e mi ha aiutata con le sue parole, giorno dopo giorno, a essere più spensierata”.I due si sono baciati durante un’esterna e Riccardo ha immediatamente reagito: “Mi aspettavo una reazione anche perché Riccardo ha sempre sottolineato che la nostra è stata la sua storia più importante. Se non avesse avuto nessuna reazione, avrebbe voluto dire che io, che la nostra storia non gli avevamo lasciato nulla di così profondo, sentito. L'ho visto scosso e in quel momento l’ho guardato due volte, ma non ho voluto soffermarmi su di lui perché non volevo rovinare il mio star bene”.