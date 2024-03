Uomini e Donne, Ida Platano abbandona il trono? L'indizio social: «Ti voglio bene con tutto il mio cuore»

Ida Platano ha iniziato la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne sei mesi fa, con la speranza di poter conoscere l'uomo della sua vita. Quando ha sfilato per la prima volta, diretta verso il trono, Ida aveva concluso da poche settimane la relazione con Alessandro Vicinanza, oggi felicemente innamorato di Roberta Di Padua, ex dama del trono Over. Il suo percorso, tra alti e bassi, ha mostrato tutte le sfaccettature della donna, la prima nella storia del dating show di Maria De Filippi ad essere passata da dama a tronista.

Dopo la scelta di Brando, in onda oggi, 26 marzo, anche Ida si sarebbe dovuta avvicinare alla conclusione della sua avventura.

Tuttavia, i suoi due corteggiatori, Mario e Pierpaolo, non la convincono fino in fondo, tanto da pensare di abbandonare il trono ed uscire da sola. Ida ha condiviso un messaggio criptico per Maria De Filippi e durante le registrazioni della nuova puntata di U&D avrebbe chiesto di lasciare il programma.

La storia sospetta

Ieri Ida Platano ha condiviso una storia su Instagram in cui inquadrava lo schermo della tv che mandava in onda una delle puntate registrate di Uomini e Donne. «Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore», ha scritto la tronista, dedicando un pensiero alla conduttrice Maria De Filippi.

Ieri, poi, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, stando alle anticipazioni rese note da Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano avrebbe chiesto di lasciare il trono e il programma da sola perché non soddisfatta dai suoi corteggiatori che non hanno mostrato il minimo interesse nei suoi confronti.

«Nella registrazione di oggi Ida voleva lasciare il trono! Non ha fatto esterne ed era super arrabbiata in studio perché aspettava che i corteggiatori chiedessero di farle. Dice che non si sente corteggiata, ma alla fine ha ballato ed è rimasta. Mario e Pierpaolo non hanno avuto reazioni davanti all’intenzione di Ida di volersene andare, poi Pierpaolo si è alzato per chiederle di ballare e hanno ballato. La puntata è andata avanti e poi Ida ha ballato anche con Mario», ha scritto Lorenzo Pugnaloni sulle sue storie Instagram.