Uomini e Donne, Veronica Ursido: «Ida Platano come Gemma: cerca solo notorietà»

È il momento delle scelte. E Veronica Ursida, uscita dal programma nel maggio del 2020 col cavaliere Giovanni Longobardi, se ne intende. Ora, in un'intervista esclusiva a Nuovo Tv, commenta i percorsi della ex dama Roberta Di Padua e della tronista Ida Platano.

"La prima - ricorda il settimanale di Cairo Editore - ha lasciato lo show a febbraio, accanto ad Alessandro Vicinanza, l’altra è ancora in Tv in cerca dell’anima gemella". Ma «da donna a donna vorrei dire a Ida di smettere di cercare a tutti i costi l’uomo della sua vita in Tv e di prendersi una pausa per dedicarsi a se stessa»

E a Roberta, invece? «A lei consiglierei di scegliere uomini che non siano in qualche modo legati alle altre dame del parterre.

Non dovrebbe accettare di essere sempre la seconda scelta di un uomo e mai la prima», aggiunge Veronica, riferendosi al fatto che, per due volte, la Di Padua si è infatuata degli ex della Platano, ovvero Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza.

Secondo Veronica, come racconta ancora a Nuovo Tv: «Non credo che il percorso di Ida andrà a !nire bene. Potrebbe avere un piano preciso: scegliere Mario, così forse parteciperanno insieme alla nuova stagione di Temptation island. E, subito dopo, si lasceranno». E poi «lui non mi sembra Filippo Trivellin Roma, aprile sincero e credo che, in realtà, Ida non gli interessi».

Per Veronica ci sono pochi dubbi: «Ormai gioca a fare la Gemma di turno. Sono anni che è nel programma e passa da una storia all’altra senza mai prendersi una pausa».

Io, per esempio, da un mese non sto più con il mio compagno Vito Fiusco. Ci siamo amati per due anni e mezzo, adesso non me la sentirei di rimettere in gioco i miei sentimenti. Anche Gemma da quattordici anni passa da un uomo all’altro e non conclude nulla. In fondo cercare disperatamente l’amore è come non cercarlo affatto».

Storia diversa per Roberta Di Padua. Lei sembra aver trovato l’uomo giusto: Alessandro Vicinanza, l’ex compagno di Ida Platano. «Roberta è sempre stata la mia acerrima nemica. Credo che, in realtà, lei volesse solo stare in tivù e che la storia con Vicinanza sia un semplice “flirt televisivo”: non penso che sia amore.

La Ursida, però, è sicura che alla !ne la tronista sceglierà Mario: «Con lui andrà a Temptation island e poi lo lascerà», sostiene Veronica a Nuovo Tv, «secondo me Roberta ama più se stessa che gli uomini con cui si fidanza».