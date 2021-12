Uomini e donne, anticipazioni: Roberta Giusti ha scelto Samuele, pubblico spiazzato

Petali rossi e scelta per Roberta Giusti, che ha scelto Samuele a Uomini e Donne. La sua scelta era attesa per la registrazione di oggi e infatti c’è stata. Nessun ripensamento per la tronista, che sembrava essere in alto mare nelle registrazioni in onda in questi giorni su Canale 5. Eppure deve esserci stato qualcosa che le ha fatto dare una sterzata verso uno o l’altro. Verso Samuele Carniani, in tal caso. Luca Salatino non è stato scelto, forse troppe incomprensioni hanno spinto la tronista a scegliere con certezza.

Come svelato dal blog di Lorenzo Pugnaloni, la scelta è stata Samuele: ora si rimane in attesa delle anticipazioni sulla registrazione per scoprire come è andata. Di sicuro il pubblico è rimasto spiazzato: molti erano convinti che la scelta sarebbes stata su Luca.