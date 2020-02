Maria De Filippi, sospeso il trono classico di Uomini e Donne? «Calo di ascolti...». Nelle ultime ore sui social si rincorre la voce della sospensione temporanea del trono classico del dating show di Canale 5. Ecco l'indiscrezione.

Come riporta il sito di Novella 2000, mentre il trono over ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori, il trono classico starebbe attraversando una fase meno "prospera" dal punto di vista degli ascolti. Per questa ragione, le puntate del trono classico sarebbero diminuite drasticamente in favore del trono over.

Oggi, poi l'indiscrezione. Novella 2000 riprende il contenuto di un post condiviso sulla pagina Instagram (non ufficiale) Uominiedonneclassicoeover: «Il trono classico è stato sospeso momentaneamente. Si continuerà a registrare (come oggi) ma probabilmente le puntate saranno mandate in onda tutte insieme». Il post ha fatto subito il giro del web. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 19:37

