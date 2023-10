Veronica Gentili: «Le Iene? Non è L'Isola dei famosi. Una donna di bell'aspetto è funzionale al programma»

Nel 2013 l'incontro con Davide Parenti, il capo de Le Iene. "Una lunga chiacchierata, registrai un servizio, fu un tentativo divertente, ma alla fine accettai un altro lavoro in tv". Nei successivi dieci anni, spiega Veronica Gentili, la giornalista classe 1982 che da stasera è alla guida della trasmissione di Italia 1, "non ci siamo mai visti né sentiti". Qualche mese fa il colpo di scena: "Pier Silvio Berlusconi mi convoca a Milano e mi propone di condurre Le Iene. Una proposta inaspettata per tutti".

La sua reazione?

Basita, scossa.

Mi sono interrogata su quanto questa soluzione fosse organica rispetto a quanto fatto prima. Anche Davide ha avuto bisogno di tempo per capire se potessi dare qualcosa in più al programma. Se l'idea non arriva da te, è normale che serva un attimo per chiedersi: a me piace? Davide è una persona diretta, le cose da dirci ce le siamo dette subito, entrambi. Lui ogni tanto assesta il colpo, ma io non sono permalosa.

All'inizio attrice, poi la svolta giornalistica con i talk su Rete 4 per cinque anni, ora ritorna verso l'intrattenimento.

Ho condotto circa 1200 puntate di talk politici. Mi piaceva l'idea di fare qualcosa di diverso, ma comunque in continuità logica: Le Iene non è L'Isola dei famosi, è un posto dove si può fare qualcosa di bello giornalisticamente parlando.

Farà servizi in esterna, è stata una sua richiesta?

Sì, condivisa con Davide. A Le Iene è arrivata una giornalista, non un marziano.

E i balletti?

Sono pronta per Il Lago dei cigni, ma non so se io sia all'altezza (ride, Ndr).

Non minano la sua credibilità giornalistica?

Me lo sono chiesta. No, non penso che il valore giornalistico e l'autorevolezza di una persona possano essere inficiati da un balletto. Il mio percorso è ibrido. Il mestiere di attrice me lo son sempre portato dietro e ho capito in questi anni quanto sia utile.

Il metodo Iene significa assalto agli intervistati, imboscate, inseguimenti. Le piace?

Non è il mio, per un fatto stilistico. Il metodo Iene però significa anche tante altre cose: essere irriverenti e ironici, fare domande, non avere peli sulla lingua.

Berlusconi la vuole a Le Iene perché l'ha bocciata come conduttrice di talk?

Se ti propongono di condurre uno dei format storici di Mediaset, tra i più ambiti, non lo puoi pensare.

Sostituirà Belen Rodriguez. Quanto ha pesato sulla sua scelta la bella presenza?

L'idea di mettere una giovane donna di bell'aspetto è funzionale al programma. Non stiamo facendo la recita in un cortile, ma un programma tv in prima serata!

Da donna la infastidisce questa domanda?

Da donne dobbiamo sforzarci di non seccarci per ogni cosa che ci viene chiesta, altrimenti è controproducente. Non servono ipocrisie: essere di bell'aspetto è funzionale in tanti lavori, anche per essere chiamata a condurre Le Iene. Il punto è: una donna di bell'aspetto fa più fatica a far emergere altre qualità e a smentire voci, 'se è bella e sta lì allora vuol dire che è fidanzata con quello'. È una battaglia persa e spesso questi gossip sono alimentati dalle stesse donne.

Buoni o cattivi in prima serata su Italia 1. Era il 2021, conduceva lei. media share 4,20%, non andò bene.

Ha mai visto una puntata? Il mio ruolo era marginale. Per Le Iene so che gli ascolti sono importanti così come lo è portare a casa un buon programma.

Teo Mammucari sostiene che Parenti abbia litigato con tutti i conduttori de Le Iene.

Con me ancora no, vi aggiorno tra una decina di giorni (ride, Ndr).