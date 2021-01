Esposto di Claudia Villafane su «Sueno bendito»: «Io moglie di Maradona trattata come una furfante»

L'avvocato Fernando Burlando, legale di Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha presentato un esposto per bloccare la serie Sueno bendito di Amazon su Diego. «Perché Claudia viene raccontata come una furfante. Non è sufficiente che sia cambiato il nome del personaggio. Si deve rispettare la dignità di moglie e madre. Bisogna vedere, poi, quando Maradona ha firmato la liberatoria, se prima delle sette di sera o dopo, se era sobrio o meno».

