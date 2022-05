Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata: l'annuncio oggi a Roma

Netflix annuncia un nuovo progetto con Zerocalcare, dopo il grande successo di "Strappare lungo i bordi", la serie animata che ha conquistato il pubblico italiano della piattaforma streaming. Oggi, in occasione dell'apertura della sede a Roma di Netflix, in un elegante palazzo in via Boncompagni, il colosso americano ha presentato alcuni dei suoi nuovi progetti per i prossimi mesi.

Tra questi la trasposizione seriale de Il Gattopardo con la regia di Tom Shanklan, Inganno, uno scomodo thriller sentimentale, e appunto il ritorno di Zerocalcare, il cui nuovo progetto non sarà una seconda stagione di "Strappare lungo i bordi", ma una nuova serie tutta diversa, con sei episodi da circa mezz'ora che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all'autore. Sarà scritto e diretto dallo stesso Zerocalcare e prodotto da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing.

Festa a due passi da Via Veneto, e con il colpo di scena finale della pioggia torrenziale che ha accolto il ceo e fondatore Reed Hastings, per presentare le novità tutte italiane del colosso dello streaming che «in Italia è arrivato vicino alla soglia dei cinque milioni di abbonati». Tra i titoli annunciati il primo reality Summer Job, l'heist movie Rapiniamo il duce, il film d'azione Il mio nome è vendetta con un palestrato Alessandro Gasmann e la docu serie su Wanna Marchi. Oltre al primo film natalizio Odio il Natale con protagonista Pilar Fogliati.