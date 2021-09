Agnano, ecco i campioni del trotto ammessi al Gran premio Lotteria

Scelti i ventiquattro campioni ammessi al Gran premio Lotteria di Agnano in programma domenica 3 ottobre. A scorrere l'elenco dei trottatori invitati non si sbaglia ad etichettare “storica” questa 72esima. A parte i due grandi protagonisti dello scorso anno (il vincitore Zacon Giò e lo sconfitto Face Time Bourbon), c'è il ritorno di Vivid Wise As, Vernissage Grif, Vitruvio; ci saranno per la prima volta Aljarah One, Cokstile e altri due francesi Frideu Chene e Drole de Jet (arriveranno in aereo con Face Time Bourbon). Tutti campioni in gran forma, in particolare Vernissage Grif, il grande sauro figlio di Varenne. Non sarà facile comunque stavolta battere Face Time Bourbon (nella foto con il proprietario stabiese Antonio Somma), il cavallo in assoluto più forte del mondo, il cui team avrà fatto esperienza dalla sorprendente sconfitta dello scorso anno e sarà guidato da Raffin al posto di Goop, esonerato anche per aver perso il Lotteria 2020. Somma schiererà anche Vivid Wise As che in Francia ha dominato nelle corse veloci come il Lotteria. Dopo le conferme, i 24 cavalli saranno divisi nelle tre batterie, poi lunedì 27 presso Villa D'Angelo si procederà all'estrazione dei numeri di partenza. Ospite della famiglia Giugliano e testimonial del sorteggio sarà l'ex giocatore del Napoli Rudy Krol. I biglietti d'ingresso, per evitare assembramenti, sono già in vendita esclusivamente on-line sul sito etes o nelle ricevitore collegate allo stesso circuito. Ad Agnano potranno entrare, con le norme Covid attualmente in vigore, ottomila spettatori. Sulle tribune (costo 20 euro) potranno accomodarsi solo 700 persone, gli altri avranno accesso al parterre e sulle scuderie (costo 10 euro).

Ecco l'elenco dei 24 campioni invitati: ADAMO DIPA • ALRAJAH ONE • ANTONY LEONE • ARNAS CAM • AURA • BUBBLE EFFE • CHIEF ORLANDO -N- • COKSTILE -N- • DROLE DE JET -F- • FACE TIME BOURBON -F- • FRIC DU CHENE -F- • GENERAAL BIANCO -NL- • GLOBAL TRUSTWORTHY -S- • TOSCARELLA • TRILLO PARK • USAIN TOLL -S- • VERNISSAGE GRIF • VESNA • VITRUVIO • VIVID WISE AS • ZACON GIO • ZADIG DEL RONCO • ZEPPELIN KYU BAR • ZEUDI AMG

Riserve in ordine di subentro: ALWAYS EK • VERDON WF • VIRTUOSO LUIS • AMAZING CAF