Gran premio Lotteria: mercoledì presentazione al circolo Tennis

Il Gran premio Lotteria di Agnano, dopo le ultime tre edizioni disputate in autunno per l'emergenza Covid, ritorna nella data tradizionale del primo maggio. La 74esima edizione sarà svelata mercoledì prossimo 26 maggio a partire dalle 11,30 presso il circolo del Tennis in villa Comunale. Nel corso della presentazione sarà diramato l'elenco dei 24 cavalli ammessi, si effettuerà il sorteggio dei numeri di partenza. E saranno rivelati gli spettacoli d'intrattenimento. I biglietti d'ingresso per i settori scuderie e tribune già sono acquistabili in prevendita sul circuito Etes al prezzo di 5 euro più 0,50 di diretto di prevendita . Saranno comunque reperibili, fino ad esaurimento, anche lunedì alle casse dell'ippodromo.