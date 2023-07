Trotto, scomparso il driver Andreghetti vinse quattro volte il Lotteria di Agnano

Ippica in lutto per la scomparsa a 61 anni del driver ravennate Roberto Andreghetti, colpito qualche anno fa da una terribile malattia. Già campione del mondo, gran signore da modi gentili, era molto popolare a Napoli in virtù anche delle quattro vittorie conquistate consecutivamente nel Gran premio Lotteria.

Tre in sulky a Mack Grace Sm, campione del napoletano Filippo Daponte (dal 2012 al2014), e l'anno successivo con la svedese Vincennes.

Andreghetti è l'unico a vantare quattro vittorie consecutive nel Lotteria. Cinque volte lo hanno vinto Jean Rene Goiugen e Vivaldo Baldi ma non consecutivamente e quattro volte (sempre non di seguito) anche Enrico Bellei.

Lo scorso ottobre, durante l'ultimo Lotteria autunnale, quando era già lontano dalla gare, Agnano lo aveva festeggiato applaudendolo calorosamnte durante un giro di pista, prima della finale, in sulky al campione Vitruvio che lasciava le corse. Una cerimonia molto suggestiva che commosse tutti. Il presidente di Agnano ha ricordato Andreghetti sul sito dell'ippodromo sottolineandone le grandi doti di catch driver e il suo stile di persona sempre garbata e aperto alle iniziative a favore dell'ippica