Le imprese di Mario Sanzullo, campione d'Italia 2023

Alè Canottieri. Esultano al Molosiglio per il bottino pesante conquistato da Mario Sanzullo a Piombino. Si laurea campione d’Italia il nuotatore classe 1993. Straordinarie le prestazioni dell’agente scelto della Polizia di Stato, che sale ben tre volte sul podio. Medaglia d’oro nella 5 e nella 25 km, bronzo nella 10 km.

«Sono molto stanco dopo questa settimana intensa di gare, ma allo stesso tempo sono estremamente felice», dichiara orgoglioso l’atleta delle Fiamme Oro. Fissa il tempo di 55'20" e precede Marcello Guidi (Fiamme Oro/Rari Nantes Cagliari) e Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics).

Il programma degli Assoluti Open di nuoto in acque libere termina con la maratona di 25 km. Lo specialista di Massa di Somma chiude in 4 ore 59'20", precedendo di un decimo Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics) e di 5"3 Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto). In pratica si ricompone lo stesso podio degli Europei di Roma 2022.

Vittorie e sorrisi. «Porto a casa 2 ori e 1 bronzo. Ho compiuto da poco 30 anni, mi sto divertendo tanto e riesco ancora a dire la mia», assicura fiero Mario Sanzullo.

«Prossimi impegni la Coppa del Mondo a Parigi (6 agosto), la Coppa Europa in Slovacchia (19 agosto) e la Capri-Napoli (9 settembre)», conclude Sanzullo (nelle foto di Andrea Masini Diego Montano/DBM).