Coppa del Mondo, l'argento di Tammaro Cassandro

Algeria, Polonia, Italia. Cambiano le manifestazioni internazionali alle quali partecipa, ma si riconferma indiscusso signore dell’argento. Il tiratore di Capua, Tammaro Cassandro, chiude secondo in Coppa del Mondo a Lonato del Garda nella tappa casalinga. Dopo la silver medal conquistata ai Giochi del Mediterraneo ad Orano nel 2022 e quella ai recenti Giochi Europei di Cracovia, l’atleta dei Carabinieri dimostra ancora una volta il suo feeling con il secondo gradino del podio.

Skeet. Il nipote di Ennio Falco (oro ad Atlanta 1996) ha chiuso alle spalle del danese Jesper Hansen (56/60), precedendo (124/125 +2) il finlandese Eetu Kallioinen. Il campano classe 1993 non nasconde un pizzico di amarezza per il primato sfumato. «Sono un po’ arrabbiato con me stesso, perché so che mi sarei potuto meritare l’oro», ha spiegato Cassandro al termine delle premiazioni.

«In ogni caso questa medaglia d’argento vinta «in casa» mi conferma che sono sulla strada giusta per ben figurare nei prossimi appuntamenti della stagione e spero di avere la possibilità di mettermi alla prova», auspica fiducioso. «Ringrazio la Federazione, l’Arma dei Carabinieri, i miei sponsor, ma soprattutto mia moglie Samara, la mia famiglia, il ct Andrea Benelli e tutti i miei compagni di squadra per il supporto costante», conclude Cassandro.

Prossimo impegno il Campionato del Mondo ad agosto, per staccare il pass olimpico in vista di Parigi 2024.