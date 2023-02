Trotto, Ampia Mede e Vivid Wise As: i napoletani dominano il Prix de France

La Napoli del trotto conquista Parigi. Nel Gran prix de France, rinvincita dell'Amerique, che si disputa sempre a Vincennes a distanza di due settimane, accoppiata di colori napoletani con la straordinaria vittoria di Ampia Mede Sm e il posto d'onore di Vivid Wise As.

Seconda nell'Amerique, Ampia Mede, guidata da Frank Nivard, si è presa una clamorosa rivincita nel France (foto da Le Trot) con uno strepitoso allungo in retta che l'ha messa al ripario dal gran finale di Vivid Wise As alla media di 1'10”2 al Km sui 2100 metri. Tra i diciotto in campo, il primo dei francesi (terzo) è stato Hohneck, settimo Hooker Berry, il vincitore dell'Amerique.

Ampia Mede Sm, in allenamento in Francia da due anni, è di proprietà della scuderia Se.Fin e dei driver Vincenzo e Roberto D'Alessandro che l'hanno domata e forgiata ad Agnano prima del trasferimento in Francia agli ordini di Fabrice Souloy. Vivid Wise As porta invece i colori della scuderia Bivans di Antonio Somma sotto le cui insegne ha corso anche il campionissimo Face Time ne Bourbon, oggi stallone di successo. Il terzo italiano (anch'esso di colori napoletani) Vernissage Grif dopo una partenza veloce ha ceduto nel finale. Potrà rifarsi nel Lotteria di Agnano (vinse nel 2022) che quest'anno ritorna nella data tradizionale del primo maggio.