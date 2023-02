Trotto, Ampia Mede Sm è miss mondo: la campionessa napoletana vince anche il Paris

Riecheggia l'inno di Mameli nella domenica parigina all'ippodromo di Vincennes. Il merito è tutto di Ampia Mede Sm. La campionessa napoletana, dopo il secondo posto nell'Amerique di fine gennaio sui 2700 metri, ha dominato due settimane fa il France sui 2100 metri e ora anche il Gran Prix di Paris, una maratona sui 4150 metri. Un secondo posto di prestigio (con il rammarico di un finale tardivo) e due successi clamorosi in meno di un mese su tre distanze diverse che consegnano ad Ampia Mede Sm (allevata da Sandro Moscati) il titolo della trottatrice più forte del mondo.

Miss mondo porta i colori napoletani della scuderia SE.Fin del gentlemen Ciro Serafino e dei fratelli Roberto e Vincenzo D'Alessandro che hanno curato ad Agnano l'addestramento e la carriera giovanile di Ampia Mede prima di trasferirla in Francia agli ordini di Fabrice Souloy.

Anche nel France il driver Frank Nivard ha adottato la solita tattica d'attesa spriantando nella lunga retta finale per battere facilmente Harlem de Bucy e Hooker Berry (il vincitore dell'Amerique) a media di 1'15”9. Squalificato Zarenne Fas, l'altro italiano in gara tra i quattordici cavalli al via. Ampia Mede ora va a risposo, niente corse per un po'. Nella foto: Ciro Serafino con la mano sul cuore durante l'esecuzione dell'inno di Mameli e Roberto D'Alessandro con il trofeo; a sinistra il driver Frank Nivard.