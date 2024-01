Agnano, sabato al gran galoppo folla in pista in tre corse storiche

Domani sabato va in scena all'ippodromo di Agnano il pomeriggio più ricco della riunione invernale di galoppo. Nel programma spiccano tre corse di grandi tradizioni (premi Ruffo della Scaletta, Agnano e San Gennaro) che addirittura alla fine degli anni Novanta erano classificate Gran premi.

Oggi, con il galoppo italiano declassato in Europa, sono etichettate come handicap principali. In compenso tanti in pista e grande incertezza con la partecipazione dei fantini top (a partire da Vargiu, Di Tocco, Branca, Fiocchi) e delle scuderie più vincenti.

Nel premio Ruffo della Scaletta sui mille metri della pista dritta sono in tredici alle gabbie di partenza.

Raifan, nonostante il peso, partirà probabilmente da favorito nei confronti di Just do It e Torch Lit, il vincitore dello scorso anno. Nel premio San Gennaro per i tre anni sui 1800 metri il più accreditato sembra Tapflicher. Nel premio Agnano per i 4 anni e oltre corrono addirittura in sedici. Autre Etape, vinctore di questa corsa lo scorso anno, punta chiaramente al bis. Chance consistenti sembrano avere anche Kadabration e Dayron che l'anno scorso (aveva tre anni) vinse il San Gennaro. Si inizia alle 13,05, l'ingresso è gratuito.