Sinner in finale agli Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla. Sfiderà uno tra Medvedev e Zverev

Sinner è in finale agli Australian Open. Dovrà aspettare qualche ora per scoprire contro chi si giocherà l'atto conclusivo del primo Slam del 2024 a Melbourne, ma l'impresa contro Djokovic che ha fatto svegliare all'alba mezzo Paese è già diventata una pagina storica di questo sport. L'altra semifinale è tra Medvedev e Zverev. La finale è in programma domenica 28 gennaio alle 9.30 italiane.

Orario e quando si gioca

La finale degli Australian Open si gioca alla Rod Laver Arena di Melbourne domenica 28 gennaio alle 9.30 italiane, quando in Australia saranno le 19:30. Niente sveglia all'alba quindi per gli italiani che vorranno seguire il match.

Dove vedere la finale in tv e streaming

La finale degli Australian Open tra Sinner e uno tra Medvedev e Zverev sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport dalle ore 9:30. Potranno seguire la partita gli abbonati Sky, al canale 210, ma anche in streaming anche tramite Sky Go, NOW, Dazn e Discovery+.