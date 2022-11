Aktis Acquachiara-Pescara, biancazzurri in cerca di continuità

Figlio e fratello d’arte, Carlo Di Fulvio guiderà in acqua gli abruzzesi, mentre papà Franco indirizzerà i suoi ragazzi dal piano vasca. Per la quarta giornata di serie A2 l’Aktis Acquachiara riceve alla Scandone il Pescara (ore 15).

«Si preannuncia la solita battaglia clorata», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. Capitan Ciro Alvino e compagni inseguono la seconda vittoria tra le mura amiche, dopo il successo maturato ai danni della Lazio (13-12) due settimane fa. Il pari conquistato sabato scorso contro la Vela Nuoto Ancona (10-10) ha rinsaldato i biancazzurri, che ritroveranno il centroboa ungherese Erik Adam. «Finalmente abbiamo recuperato il giocatore magiaro, che domani sarà della partita», osserva il coach salernitano.

Non pochi i disagi. «È stata una settimana nella quale tra allerta meteo, imprevisti vari e influenza non abbiamo lavorato al cento per cento», avverte l’allenatore dell’Aktis. «Sappiamo che domani ci aspetta una partita delicata contro una squadra reduce da una bella vittoria in casa e che dispone di giocatori esperti». Civitavecchia battuta 8-6 con la tripletta pesante dell’australiano Rhys Liam Holden.

«Non esistono gare semplici e sappiamo di dover dare il massimo come sempre», ribadisce l’allenatore biancazzurro, che annuncia. «Ci teniamo a continuare la striscia positiva», conclude Fasano (nelle foto di Gaetano Nardone-Mfsport).