Vela Ancona-Aktis Acquachiara 10-10, pirotecnico pareggio dei biancazzurri

«Un punto che non dispiace». Gravano più le 11 ore di autostrada, che non la fatica dell’incontro. Barbato Design Vela Nuoto-Aktis Acquachiara finisce 10-10 al Passetto (parziali di 3-5, 2-3, 4-2, 1-0). «Per come è maturato il pareggio e il mondo in cui abbiamo condotto il match sempre in vantaggio, il pari può andare stretto», dichiara il tecnico salernitano Walter Fasano con un pizzico di rammarico.

Un punto a testa. «Nel terzo tempo abbiamo sofferto il pressing degli avversari, che hanno giocato al limite. Siamo una squadra giovane e abbiamo sofferto il ritorno degli avversari». Capitan Ciro Alvino e compagni si sono comportati bene in trasferta. Cogliere il secondo risultato utile nelle Marche non è semplice. E poi la sfortuna ha fatto il resto, accanendosi sugli acquachiarini. Il penalty sbagliato da Mattia Rocchino nella quarta frazione ha impedito di conquistare l’intera posta in palio.

«Dobbiamo migliorare, perché abbiamo sbagliato il rigore del possibile 10-11 a tre minuti dalla fine», ammonisce Fasano, che nulla può rimproverare ai suoi validi atleti. «Anche i nostri avversari hanno avuto delle occasioni e potevamo rischiare di perdere», prosegue il coach dell’Aktis. «Peccato davvero, poiché abbiamo sfoderato una buona prestazione». E in effetti Fabio Angelone ha calato il poker, Daniele De Gregorio e soci si sono portati per ben due volte sul +3 (0-3 e 7-10). «Complimenti ai ragazzi per la prova su un campo difficile. Usciamo con un punto che ha il sapore della vittoria, vista la performance», conclude Fasano.

L'Ancona conquista il primo punto nel girone Sud. Migliore dei dorici Mattia Milletti, artefice di un tripletta.