Alla Simone Vitale «Luci in città e Stelle in piscina»

«Siate leali con i vostri compagni di squadra e soprattutto con gli avversari. Divertitevi e in bocca al lupo». Così Gabriele Vassallo, portiere della Canottieri Napoli e alfiere della Waterpolo Movement Salerno, ideatore, insieme ad Antonio Musella e Andrea Pilone, di una rete tra tutti gli atleti professionisti per scopi benefici in nome della salernitanità. Percepibile ancora l’eco della beduina contro le leucemie, l’alzo e tiro contro i linfomi, la «sciarpa» contro il mieloma. In gol in favore dell’AIL, che proprio quest’anno celebra il 50esimo anniversario di attività, che dal 1969 si impegna ad aiutare i pazienti ematologici a realizzare i loro sogni, finanziando la ricerca scientifica, sostenendo i reparti di ematologia, permettendo cure domiciliari e ospitalità gratuita nelle case alloggio durante il percorso di terapia. Con la pallanuoto a Salerno #maipiusognispezzati.



Giungono molteplici gli auguri e gli incoraggiamenti degli affermati giocatori di serie A1, il mancino Eduardo Campopiano, oro alle Universiadi 2019, i campioni del mondo Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto, entrambi insigniti del Collare d’oro, Michele Luongo, ai giovani atleti pronti ad indossare la calottina e disputare alla Simone Vitale la prima edizione del torneo «Luci in città e Stelle in piscina. La pallanuoto giovanile fa tappa a Salerno dal 3 al 6 gennaio 2020, con una manifestazione riservata alle categorie under 11 e under 13, organizzata da Waterpolo in progress e Campolongo Hospital Rari Nantes.



In acqua si affronteranno non soltanto le compagini napoletane, Posillipo, Canottieri, San Mauro, Carpisa Yamamay Acquachiara, ma anche le campane Cava Sport, Swim Academy, Pallanuoto Salerno, Balnea Battipaglia, Rari Salerno. Altre formazioni provenienti da Sicilia, Puglia e Lazio: Nuoto Catania, Waterpolo Bari, Mediterraneo Taranto, Roma Nuoto e Roma Vis Nova. Tante le richieste di iscrizione pervenute, per quello che si candida a essere un appuntamento tradizionale nel panorama pallanuotistico nazionale e punto di riferimento per le categorie interessate.



La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Coni, della Fin, della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Salerno. Non mancheranno eventi collaterali, per favorire l’amicizia e la lealtà tra gli atleti in vasca e tra i genitori sugli spalti, oltre ad essere un volano per questo meraviglioso sport. Sarà, inoltre, un’occasione per chi arriverà a Salerno di godere ancora delle Luci d’Artista, kermesse nota in tutta Italia.



Nel segno della pallanuoto l’inizio del 2020 a Salerno.





