Atp 250 Napoli, visite gratuite al Villaggio della Salute

Torna con una speciale edizione a Napoli Tennis & Friends - Salute e Sport official charity event delle Nitto Atp Finals, il progetto sociale, sostenuto dal ministero della Salute, che da oltre undici anni sostiene e promuove la prevenzione, diffondendo attraverso sport e divertimento corretti stili di vita.

Ideato da Giorgio Meneschincheri, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva e docente dell'università cattolica del Sacro Cuore, il progetto nel corso degli anni è riuscito ad eseguire nelle regioni del Lazio, Piemonte e Campania 188.8730 screening di prevenzione gratuiti. Nel 2023 prenderà forma il nuovo progetto: Sostenibilità & Friends. L'evento, che ha registrato numeri da record a Torino e Roma, è a Napoli con una Special Edition (anteprima della prossima grande edizione prevista per maggio 2023), presso il Tennis Club Napoli (Lungomare di via Caracciolo - Rotonda Diaz), nel cuore della prima edizione della Atp Tennis Napoli Cup 250 by Banca di credito popolare.

Sabato 22 e Domenica 23, dalle ore 10 alle ore 18, nel Villaggio della Salute ci si potrà sottoporre a check-up e visite gratuite, grazie alle équipe sanitarie che saranno impegnate nei controlli e nelle attività di informazione verso il pubblico. L'obiettivo primario di Tennis & Friends è la divulgazione della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale. Sarà possibile grazie alle eccellenze sanitarie napoletane che sostengono il progetto, tra cui l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Antonio Cardarelli, che effettuerà consulenze oncogenetiche e consulenze genetiche prenatali e post-natali, e il Santobono-Pausilipon, ospedale pediatrico che effettuerà, nel corso della prima giornata, visite pneumologiche, ecografie renali, prevenzione delle malattie renali e delle vie urinarie, ipertensione arteriosa, misurazione della pressione arteriosa, e manovre di primo soccorso, nella seconda giornata visite fisiatriche, valutazioni posturali, screening audiologico e screening oftalmologico. Contemporaneamente sui campi da Tennis si sfideranno gli ambassador di Tennis & Friends nel consueto torneo Tennis Celebrity. Le due giornate saranno alternate da momenti di dibattito legati alle tematiche della prevenzione, a momenti di approfondimenti sulle questioni più attuali che mirano a salvaguardare anche la salute e prevenzione dei più giovani.

«La prevenzione resta l'arma più efficace contro i tumori e la misura fondamentale per limitare una patologia che presenta numeri da non sottovalutare»: così Meneschincheri. «Per contrastare la malattia oncologica è necessario anche svolgere una profanazione genetica e molecolare che consente di ottenere miglioramenti nella quantità e qualità di vita. Nel Villaggio della Salute saranno presente consulenze oncogenetiche e consulenze genetiche prenatali e post-natali, oltre alla prevenzione della salute del bambino. La pandemia ha bloccato gli screening oncologici ed è necessario recuperare il tempo perso. Tennis & Friends ha raggiunto numeri da record a testimonianza della necessità della popolazione di effettuare screening specialistici. Siamo entusiasti di essere a Napoli con questa Special Edition».

«Il ritorno di Tennis & Friends a Napoli è una bella notizia» dichiara Riccardo Villari, presidente Tennis Club Napoli. «La salute, lo sport, la prevenzione e l'educazione a una vita sana e ispirata ai valori dello sport, sono concetti che aiutano a vivere bene un lavoro instancabile, nato per educare e orientare il cittadino a prevenire patologie. Tennis & Friends rappresenta una eccezionale testimonianza di come si possa raggiungere questo obiettivo, mettendo insieme tanti aspetti positivi. Soprattutto, con la preziosa collaborazione di ambassador ogni anno più numerosi. Tennis & Friends e Napoli di nuovo insieme, al fianco della nostra Tennis Napoli Cup, che quest'anno è diventata un torneo Atp 250 del circuito maggiore del Grande Tennis.»

«Sport e salute camminano di pari passo ed è quanto mai importante promuovere l'attività fisica e i sani comportamenti tra i giovanissimi, per questo siamo felici di dare il nostro contributo al progetto di Tennis & Friends» dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon. «Sabato 22 e domenica 23 ottobre saremo presenti con ambulatori dedicati per effettuare screening e visite e per fornire corrette informazioni perché, fin da piccoli, si comprenda l'importanza della prevenzione».

«Siamo molto felici di essere presenti al Villaggio della salute di Tennis & Friends, in occasione del torneo Atp di Napoli» ha dichiarato Antonio d'Amore, direttore generale del Cardarelli. «Gli ospedali svolgono un importante ruolo di prevenzione grazie al loro elevatissimo livello di specializzazione. In alcuni casi il miglior modo per prevenire le malattie è quello di agire alla luce della storia familiare e personale del paziente. Questa pratica assume un valore particolare in ambito oncologico. Il Cardarelli, grazie alla propria medicina genica e di laboratorio è in grado di valutare i rischi specifici e di indirizzare particolari comportamenti di prevenzione. Ringrazio il personale del Cardarelli che sarà presente a queste giornate di prevenzione e ringrazio Tennis & Friends per questa splendida partnership».

«Ritengo che Tennis & Friends - Salute e Sport, progetto e manifestazione, di cui sono onorato di esserne il Presidente, sia unica al mondo e presto da esportare a livello internazionale, come già richiesto dalle istituzioni governative europee» dichiara Nicola Pietrangeli, presidente di Tennis & Friends. «Un progetto che nel suo insieme promuove la salute della popolazione, con visite specialistiche gratuite, coniugando i corretti stili di vita, attraverso la pratica sportiva sin dai più giovani, in quanto da quest'anno anche le scuole sono state interessate. Sentendomi parte di questo progetto sociale gratuito non posso che essere orgoglioso di vedere che, anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa manifestazione diventino sempre di più».

«Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra salute. Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare l'insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione, anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli organizzatori di questa manifestazione sportiva per l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura della prevenzione» afferma il precedente ministro della Salute, Roberto Speranza.

Molti gli ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione: la madrina storica dell'evento Veronica Maya, Nicola Pietrangeli, Paolo Bonolis, Jimmy Ghione, Albano Carrisi, Dolcenera, Gino Rivieccio, Fabio Cannavaro, Maria Mazza, Miriam Candurro, Federica Calemme, Claudia Ruffo, Chiara Stile, Peppino Di Capri, Marzia Roncacci, Maria Grazia Cucinotta, Marina Suma, Massimiliano Ossini, Neri Marcorè, Sebastiano Somma, Edoardo Leo, Adriana Volpe, Max Biaggi, Serena Autieri, Vincent Candela, Ylenia Lazzarin, Sonia Bruganelli, Marco Maddaloni, Stefano Piccirillo, Patrizio Rispo, Pippo Pelo, Gigi e Ross, Patrizio Oliva, Massimiliano Rosolino, Paola Turci, Elisa Do Spina, Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Erasmo Genzini e tanti altri.