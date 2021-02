Sorrisi e delusioni anche nella seconda giornata degli Australian Open. Fabio Fognini avanza al secondo turno grazie al 6-4, 6-2, 6-3 al francese Pierre-Hugues Herbert. Per l'azzurro n. 17 del mondo un'ora e 54 minuti di gioco: adesso al secondo turno avrà di fronte l'altro italiano Salvatore Caruso, che ha centrato la prima vittoria agli Australian Open battendo lo svedese Laaksonen in tre set (6-2, 6-4, 6-3). Ottimo esordio per Matteo Berrettini contro Kevin Anderson Anderson: il 24enne romano vince in tre set (7-6, 7-5, 6-3) approfittando di ogni errore del sudafricano.

Anche Lorenzo Sonego avanza: il n.35 del ranking e 31 del seeding, ha battuto 7-5, 6-4, 6-4, in due ore e undici minuti lo statunitense Sam Querrey, n.52 Atp. Sfiderà Feliciano Lopez.

Fuori invece Cecchinato e Seppi: il primo ha perso 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 con Mackenzie McDonald (n. 192 Atp), Andreas ha perso 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 dall'uruguaiano Pablo Cuevas.

Donne, out Trevisan e Paolini. Tutto facile per Nadal

Eliminate le italiane Martina Trevisan (avanti la russa Ekaterina Alexandrova per 6-3, 6-4) e Jasmine Paolini, fuori contro la numero 6 del mondo Carolina Pliskova: 6-0 6-2 il nettissimo risultato finale.

Nessun problema per Rafa Nadal: lo spagnolo sembra aver superato i problemi alla schiena che gli hanno creato qualche problema di recente, e ha travolto il serbo Laslo Djere con un 6-3, 6-4, 6-1 in un'ora e 51 minuti di gioco. Al secodo turno troverà Michael Mmoh.

