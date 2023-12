Bis della bacolese Scotto di Carlo: è d'argento nei 100 farfalla agli Assoluti

Per un soffio è sfuggito l'oro nella finale dei 100 farfalla quest'oggi a Viola Scotto di Carlo, originaria di Bacoli, ai campionati italiani assoluti di Riccione.

L'ha preceduta di appena nove centesimi di secondo Sonia Laquintana. La nuotatrice flegrea, tesserata per la Napoli Nuoto, ha chiuso con il tempo di 58"94.

"Purtroppo pochi decimi mi hanno separato dalla mia avversaria - ha spiegato la Scotto di Carlo -. Ho provato a rimontare lo svantaggio che avevo, in una finale vissuta al fotofinish. Le sensazioni alla fine della gara sono ottime, continuo a lavorare per centrare obiettivi più prestigiosi in futuro".