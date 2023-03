Blu Avimecc Modica-Shedirpharma Sorrento 3-1 e incubo playout

La Shedirpharma Sorrento perde 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-22) a Modica e ad una giornata dal termine della regular season si ritrova invischiata in zona playout per la permanenza in serie A3 per la prossima stagione. Per evitare i playout la Shedirpharma dovrà conquistare tre punti col già retrocesso Marcianise nell’incontro dell’ultima giornata e sperare che almeno una tra Modica e Roma non riesca a conquistare più di un punto nei rispettivi match contro Tuscania e Aversa.

La questione poteva dirsi chiusa già da stasera se la Shedirpharma fosse riuscita a conquistare almeno un punto a Modica ma così non è stato.

Le due squadre sono scese in campo entrambe in formazione tipo. Modica si è schierata con Putini in regia, Quagliozzi opposto, Chillemi e Capelli schiacciatori di banda, Garofalo e Raso centrali, Nastasi libero. Sorrento con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. A dirigere l’incontro Danilo De Sensi di Roma coadiuvato da Antonio Gaetano di Lamezia Terme nel ruolo di secondo e Annalisa Martorino di Siracusa al Video Check.

La squadra sorrentina dopo un buon inizio gara che la vedeva condurre il primo set per 14-9 ha accusato l’ormai consueto ed inspiegabile “black out” perdendo il primo set 25-21 e il secondo 25-22. L’ingresso di Imperatore al posto di Buzzi ha permesso ai sorrentini di raddrizzare il terzo set passando dal 12-9 a favore di Modica al 25-22 a proprio favore a fine set.

A quel punto la squadra sorrentina vincendo anche il quarto set avrebbe conquistato il punto della quasi matematica salvezza, ma dopo un inizio set equilibrato Aprea e compagni sono incappati nuovamente in una rottura prolungata permettendo al Modica di aggiudicarsi anche questo parziale per 25-22 chiudendo il match per 3-1 a proprio favore conquistando quei tre punti che gli permettono di salire a quota 30 scavalcando nuovamente la Shedirpharma di un punto.

Dopo la bella partita della settimana scorsa contro Aversa la squadra sorrentina è ricaduta in quegli stessi problemi che ne hanno pregiudicato quasi tutta la stagione. Bastano un paio di errori di fila per scatenare una disastrosa reazione a catena che manda alle ortiche tutto quello che si è fatto di buono fino ad allora. Un “bug” di natura chiaramente mentale che non si è riusciti a risolvere e che anzi si è ingigantito col trascorrere del torneo, fino a precipitare la Shedirpharma in una posizione di classifica in cui nessuno credeva di poter finire. Oggi, sul finire del quarto set in casa Sorrento si sono visti errori che non si vedono nemmeno in serie D segno che ormai qualcuno non c’era più con la testa. La cosa peggiore è che adesso per salvarsi non basta più vincere, ma c’è bisogno anche che qualcuna delle squadre avversarie non vinca.