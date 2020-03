Dopo polemiche, incontri e ritiri improvvisi, la nazionale di boxe italiana arriverà a Roma con un volo Alitalia l'Italia Boxing Team dopo la sospensione del Torneo europeo di qualificazione olimpica di Londra a causa dell'emergenza coronavirus. «Non appena sospeso il torneo ci siamo subito attivati per far tornare sani e salvi in Italia i 13 atleti e lo staff che con grande impegno e coraggio hanno affrontato una prova difficile - commenta il presidente di Federpugilato, Vittorio Lai -. Il rientro non è stato semplice ed è avvenuto in tempi brevi grazie alla preziosa collaborazione del Ministro Vincenzo Spadafora e del Direttore dell'Ufficio per lo Sport, Giuseppe Pierro, della Farnesina, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, di Alitalia e dell'Ambasciata italiana a Londra». La decisione della sospensione è stata presa dalla Task Force della Boxe del Cio e ha portato anche all'annullamento del Torneo Sudamericano e di quello Mondiale che doveva svolgersi a Parigi a maggio. Il Team Azzurro dovrà rimodulare la programmazione e la preparazione contando che il Torneo Europeo riprenderà da dove è stato sospeso, ossia dalla fine delle fasi eliminatorie. A Londra a passare il turno approdando agli ottavi, quindi ad un passo dalla qualificazione, sono stati: per gli uomini gli azzurri Simone Fiori negli 81 Kg e Abbes Aziz Mohuidine nei +91 Kg, mentre per donne Giordana Sorrentino nei 51 Kg. e Angela Carini nei 69 Kg, passate ai quarti di finale, Irma Testa nei 57 Kg. Gli altri - come Clemente Russo (+91 Kg) che non ha potuto gareggiare al secondo turno a causa di un'indisposizione - dovranno attendere la seconda opportunità di qualificazione. Una volta atterrati gli atleti, come da direttive governative, dovranno sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. Ultimo aggiornamento: 23:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA