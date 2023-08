Campionato Italiano RS21 a Riva del Garda: in gara anche il circolo Marina della Lobra

In programma dal 25 al 27 agosto alla Fraglia Vela Riva con 33 barche sulla linea di partenza il Campionato Italiano RS21 valido anche come Act 4 della RS21 Cup Yamamay e 1° trofeo “King of The Lake”. Una flotta dai numeri interessanti con ben trentatré equipaggi sulla linea di partenza ed un’altra occasione sportiva per la V Zona e per la flotta RS21 della Regione Campania che, con un progetto dedicato agli equipaggi di Circolo, anche quest’anno vede in regata il team del Circolo Nautico Marina della Lobra, presente al Campionato Italiano con Marco Martiello, Alfonso Ferrara, Mattia Schipani e Mauro Montefusco. Ed è proprio il Circolo Marina della Lobra che ha colto l’iniziativa della V Zona partecipando quest’anno a tutti gli appuntamenti della classe RS21 Di Alassio Rimini e Torbole, dando concretezza e continuità all’iniziativa della V ZONA finalizzata all’utilizzo delle imbarcazioni dell’Universiade.

Per Marco Mattiello, timoniere dell’equipaggio campano che corre sotto i colori del Circolo Marina della Lobra: «Stiamo regatando con l’RS21 sin dall’esordio di questa giovane classe, il circuito di regate è organizzato al meglio e con tanti nomi di rilievo tra gli equipaggi in regata.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla Regione Campania ed alla V Zona Fiv che con il progetto dedicato ai circoli ha rinforzato la tradizione velica di Napoli e del suo Golfo anche in questa flotta».

Presente al Campionato Italiano anche l’equipaggio del Circolo del remo e della Vela Italia con Federico e Riccardo Figlia di Granara, Manfredi Nappi e Alessandro Veronelli. Per Riccardo Figlia di Granara è la terza partecipazione al campionato italiano e con il terzo posto Corinthian nelle edizioni 2021 e 2022 ha dimostrato una certa dimestichezza anche su questa imbarcazione.