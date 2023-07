Campionato italiano slalom, in Basilicata podio tutto sorrentino

Luigi Vinaccia, su Osella PA 9/90 Honda, fa segnare il miglior crono in tutte le tre manche del Trofeo Vulture Melfese, e si aggiudica così la sesta prova del Campionato Italiano Slalom disputata in Basilicata. Il pilota sorrentino ha tagliato il traguardo dei 3.500 metri del tracciato con il miglior crono di 154,72 secondi fatto segnare nella prima prova cronometrata. Anche nelle altre due ha comunque regolato gli avversari.

Al secondo posto assoluto della gara un altro pilota della Costiera, Domenico De Gregorio, al volante di una Radical Sr4 Suzuki che ha subito un distacco di poco più di 2 secondi dal vincitore.

Sul terzo gradino del podio l'altro driver sorrentino, Salvatore Venanzio, anche lui con Radical Sr4 Suzuki, ad una manciata di millesimi dalla piazza d'onore.

Una giornata ricca di soddisfazioni per i piloti della penisola sorrentina che sono anche in corsa per la conquista del titolo tricolore. Al momento al vertice della classifica c'é Salvatore Venanzio, mentre Luigi Vinaccia occupa il secondo posto insieme al siciliano Michele Puglisi.