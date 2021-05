Compleanno e vigilia. Canottieri Napoli-Unime ultimo atto della regular season. Alla Scandone i giallorossi completano il girone Sud, sfidando i siciliani fanalino di coda. All’andata si imposero i ragazzi di Enzo Massa (5-10) con le doppiette di capitan Biagio Borrelli, Geremia Massa, Daniele Cerchiara, la tripletta dell’attaccante slovacco Maros Tkac e la rete di Gianluca Confuorto. Domani (ore 15) la decima giornata di serie A2.

«Abbiamo ormai lasciato alle spalle la brutta partita giocata la settimana scorsa con la Rari Nantes Arechi e siamo carichi per affrontare il Messina, che verrà a Fuorigrotta cercando sicuramente di fare risultato, nonostante la posizione in classifica», spiega il 17enne Antonio Florena. Nella testa ancora il derby. «E’ stata una sfida complicata, giocata bene dagli avversari, che ci hanno creduto forse più di noi fino alla fine, ottenendo meritatamente la vittoria», ammette il numero 10. «Dal canto nostro abbiamo avuto più volte la possibilità di chiudere il match ma abbiamo purtroppo sprecato molte occasioni e nell'ultimo quarto abbiamo perso la partita amaramente», osserva il classe 2004, autore del suo primo gol in A2 proprio nella gara vinta sabato 13 febbraio alla Simone Vitale.

«Adoro segnare. La mia prima marcatura è stata certamente una grandissima emozione e spero di andare a bersaglio soprattutto nei prossimi incontri. Sarebbe molto bello vincere, facendo gol», osserva fiducioso Florena. «Ci stiamo preparando al meglio in vista dei playout. Gioco nel ruolo di esterno anche se mi sto dedicando molto alla difesa in questo periodo, provando a dare una mano alla squadra in tutte le zone del campo», conclude il pallanuotista del Molosiglio.