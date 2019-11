© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuotatore brasiliano(nella foto con gli amministratori comunali del comune di Villaricca ), detentore del record mondiale dei 50 e 100 stile libero, ha annunciato stamani, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel comune a nord di Napoli, di aver richiesto la cittadinanza italiana.Il nuotatore più veloce della storia, il cui bisnonno è di origine venete, ha confermato inoltre di essere intenzionato a stabilirsi per qualche tempo nel comune di Villaricca e di aver già avviato le pratiche burocratiche per ottenere la residenza. Durante la sua permanenza in Italia, Cielo Filho terrà dei corsi di nuoto a giovanissimi dell'hinterland presso la