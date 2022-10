Esattamente 7 anni fa una stracittadina per l’Unicef contro la Carpisa Yamamay Acquachiara. Era la terza giornata di campionato. Un settennato dopo un derby avvincente con la Check-up Rari Nantes Salerno. Alla Scandone capitan Paride Saccoia e compagni pareggiano 8-8 (parziali di 1-3, 2-1, 2-1, 3-3) con i giallorossi e si qualificano alla Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 10 al 12 marzo 2023. In virtù della differenza reti, passa il Posillipo. Sugli scudi subito l’americano Ben Stevenson, autore di 7 gol nella domenica clorata: tripletta con rigore trasformato a 29 secondi dalla sirena, poker in mattinata contro il Brescia (9-17). Bene anche il mancino suo connazionale Tyler Abramson (quattro gol in totale). Si fa valere anche il centroboa Julien Lanfranco, autore di una cinquina. Bella l’esultanza del napoletano classe 2000: urlo e pugno sinistro chiuso per il pallanuotista numero 8.

«Era importante cominciare bene, il passaggio del turno è stato fondamentale», dichiara soddisfatto il tecnico Roberto Brancaccio. «Non è stato semplice giocare due partite in poche ore ad inizio stagione, gare di grande intensità», osserva il coach rossoverde (nelle foto di Ciro De Luca). «I ragazzi sono stati bravi a stringere i denti e ottenere la qualificazione. E’ stato un risultato fortemente voluto, faccio i complimenti alla mia squadra». Esordio in regular season sabato 22 ottobre a Fuorigrotta contro i vicecampioni d’Italia. Sarà nuovamente sfida con gli ex Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce.

«Oggi abbiamo fatto una buona gara, siamo stati per lunghi tratti avanti», afferma il salernitano Matteo Citro. «Peccato che non siamo stati cinici nei momenti chiave dell’incontro sia in superiorità numerica che in fase difensiva», prosegue il mister classe 1981. «Con un po’ di cattiveria e attenzione in più avremmo potuto centrare la qualificazione, purtroppo sfumata per differenza reti», conclude Citro.

Da segnalare la quaterna dello spagnolo Alberto Macarro Barroso, la doppietta di Zeno Bertoli, la marcatura di Valentino Gallo. Alla Simone Vitale il debutto in campionato contro Pallanuoto Trieste.