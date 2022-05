A San Felice a Cancello seconda tappa del campionato regionale Reining

Presso gli impianti de “Il Vecchio West” a San Felice a Cancello (Caserta) ha preso il via la seconda tappa del campionato regionale e debuttanti Reining. Il sole e le temperature estive, l'accoglienza nella nuova zona relax del centro e la ottima organizzazione della Crha sono stati la bella cornice di due giorni di reining spettacolo a cui ci hanno fatto assistere gli atleti campani della Fise.

La Novice Horse Open è stata vinta con 70 da Alessandro Materiale su CH Docs A Gun, secondi classificati pari merito con 69 Pasquale Del Giudice su HollySpooky Pie e Antonio Pietrafesa su MG Fire Twister Whiz. Score 69 anche per Giuliano Mercuri su Batgun, vincitore della Novice Horse Non Pro, seguito in seconda posizione da Emanuele Rea su Boaster Black Jac e da Achille Marotta su LMC Arrow in terza.

Achille Materiale su El Bonny Whiz con 69,5 si è aggiudicato la Youth, mentre con lo score di 68,5 Vittorio Sassone su Surprise for Dualin ha vinto la categoria Entry Level Youth e Filomena Abbaneo su Topsail in Flood la categoria Ladies. Terzo classificato Emanuele Rea su Boaster Black Jac nella Rookie liv 1, la categoria con due ottimi percorsi giudicati con un bel 70, ha avuto un pari merito sul gradino più alto del podio, Marcello Tedesco su Na Ole Wood e Vittorio Montano su RS You Tube Jac , vincitore anche della Rookie liv 2.

Nelle Categorie Debuttanti, primo a partire e vincitore della Short Stirrup, il più piccolo del circuito, Antonio DAngelo su M.R. Smart Crocodile, 8 anni ed una grande grinta, una promessa del vivaio Campano. A seguire la Green Leve,l vinta da Giosuè Velotti su Kevin con un ottimo 69,5, seguito da Mariarosa Marciano, alla sua prima gara, su Welleing Little Jack con 68 e da Irene Alessandrino su Arc Cadillac Jack al terzo posto. Spettacolare la Green Reiner 2, dove a farla da padroni sono stati 3 giovanissimi. Un pari merito con lo score di 70,5 al secondo posto per i bravissimi Valentina De Iulio su J Jac Olena e Vittorio Sassone su Surprise for Dualin, ma ad aggiudicarsi il bronzetto ed il gradino più alto del podio è stata Marika Zampano su Same Ol Song N Dance con 71.

Conclusione della tappa con le categorie Non Pro e le Open. Punteggi alti anche nella Limited Non Pro, vinta con 71 dal binomio campione italiano Rookie 2021, Achille Materiale e El Bonny Whiz, piazza d'onore per Vincenzo Dattilo su MG Fire Twister Whiz con 70 e terza con 68,5 Carmen Natale su RS Giglio Lena. Nella categoria professionisti Limited Open, un bravissimo Antonio Pietrafesa con il punteggio di 72 otteneva la vittoria ed il top score di tutta la tappa, non da meno Pierluigi Mollicone su Welleing Little Jack secondo con 71,5 e Pasquale Del Giudice su Hollywood Spooky Pie terzo classificato con 70.

Pierluigi Mollicone si aggiudicava invece l'intermediate Open e la Open, seguito in entrambe le categorie da Simone Battista Marino su MC Frozen Face con 69, terza nella Open Stefanie Meeuwesse su SP Master Crome Gun. Terza tappa l'11 e 12 giugno.