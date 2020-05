Ultimo aggiornamento: 21:40

«Apriti sesamo». Servirà una formula del genere, per non fare splash. Nel senso di tonfo. Sbarrati ancora i forzieri d’, le piscine restano «sorvegliato speciale». Attendono un cenno e risposte gli atleti di interesse nazionale: intendono ripartire. E nuotare, come sempre hanno fatto. «Noi siamo pronti e vogliamo tornare in piscina». Lancia l’accorato appello, testimonial delle, proprio nel 20esimo anniversario del suo trionfo olimpico a. Nel video figurano anche le sue figlie, Sofia e Vittoria, insieme alla ballerina russa, già circola il nuovo hashtag. Ricominciare sì, ma con prudenza. Il futuro non può essere sacrificato in nome dell’attesa. All’ombra delgli atleti meritano un finale diverso. Al momento domina l’incertezza, regna il caos, impera il temporeggiare.ha riaperto i battenti dello. E? Insegue, rincorre nel ritardo, difficile da colmare. Allaoccorre l’atto finale della valutazione del rischio, ovvero il(acronimo che sta perdidel). Si tratta di un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo. Nel rispetto delle linee guida sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione danei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.All’appello del napoletano Rosolino si sono associati in molti. «Adesso fateci andare in piscina», la richiesta di, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallanuoto. Sulla stessa lunghezza d’onda, capitano del, capitano del, ile super titolato, la regina dei tuffi. «Abbiamo lavorato molto in questa fase di emergenza. Adesso avanti, tutti in piscina. In sicurezza ma in libertà», conclude, presidente«Colosseo delle piscine». Così, campione di nuoto e team manager della nazionale neozelandese alle Universiadi dello scorso anno definì plasticamente la rinnovata Scandone. Da (ri)aprire anche la seconda vasca esterna, vero oggetto del mistero, creata appositamente per il warm up degli atleti ai Giochi universitari e usata limitatamente per la, la Champions del nuoto. Bisogna attendere nuovamente il ritorno dio pronunciare correttamente la formula magica?