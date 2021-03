Roland Fischnaller scrive ancora una pagina dello snowboard italiano. Il 40enne di Bressanone ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali di Rogla nel PGS, disciplina olimpica, sfiorando il titolo iridato per un solo centesimo. Questa è la sua sesta medaglia, la terza nel gigante parallelo dopo l'argento nel 2013 e il bronzo nel 2011. A vincere l'oro è stato il russo campione del mondo in carica Dmitri Loginov, che ha partecipato senza bandiera a causa delle restrizioni post caso doping e ha sfruttato la pista blu - leggermente più veloce - per arrivare al traguardo davanti per un soffio. Bronzo nella Small Final all'altro russo Sobolev.

Ultimo aggiornamento: 17:27

