La modella confessa: «Uomini intimoriti dai miei muscoli». Suzy Cortes solleva anche 500 chili

Dice di essere una fan di Arnold Schwarzenegger e rimane impegnata a seguire le orme del suo eroe del bodybuilding senza dare peso al fatto che agli uomini i suoi muscoli potrebbero non piacere.

L'ex modella di Playboy Suzy Cortez ha messo da parte i servizi fotografici per inseguire il suo sogno di diventare una campionessa di bodybuilding e ha l'obiettivo di essere la prossima Miss Olympia.

La bodybuilder

L'influencer e modella di fitness spera di essere in forma in vista della prossima competizione, che si svolgerà tra sei mesi.

Suzy, che vive a San Paolo, in Brasile, ha dichiarato: «La mia routine consiste in una dieta creata appositamente per la mia categoria di benessere del bodybuilding mondiale. Ad esempio, riso, pollo e insalata verde, banana, avena, integratori alimentari e alimenti manipolati contenenti vitamine per il rafforzamento muscolare. La mia routine è dedicata a questo 24 ore al giorno. Quando mi sveglio, inizio facendo esercizi cardio a stomaco vuoto. Poi faccio la mia alimentazione e allenamento pre-allenamento, seguiti da sessioni di massaggio facciale e stretching».

L'appassionata di fitness che ha accumulato oltre 1,5 milioni di follower su Instagram consuma sette pasti al giorno nel tentativo di attenersi ai suoi obiettivi e si assicura anche di dormire otto ore in modo regolare.

Suzy ha rivelato: «Il mio allenamento dura un'ora e 30 minuti, con molto peso e molta intensità. Al momento ho fatto squat a 200 chili e continuo ad aumentare. La leg press è un altro esercizio molto efficace per il mio categoria, posso sollevare 500 chili».

Sebbene Suzy sia molto orgogliosa dei suoi "grandi" muscoli, in precedenza ha scoperto che hanno disinibito gli uomini con cui usciva. Fortunatamente, non le dispiace affatto: «Ho molte storie divertenti sulle reazioni delle persone nel vedermi di persona. Sì, sono grande. In effetti, i miei muscoli hanno già spento gli uomini. Non sono abituati a una donna della loro taglia».