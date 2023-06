Madonna dimessa dall'ospedale, la regina del pop è tornata a casa con un'ambulanza privata

Madonna è uscita dalla terapia intensiva. Ed è stata dimessa dall'ospedale. La cantante di "Like a vergin" ha subito una grave infezione batterica e ha fatto davvero spaventare i suoi cari: la famiglia «ha temuto il peggio».

È tornata nella sua casa di New York che ha potuto raggiungere grazie a un'ambulanza privata. A riferirlo è la 'Cnn' che cita un fonte vicina alla popstar spiegando che «si stente meglio».

Madonna, come sta la regina del pop

Cosa sappiamo? Sappiamo che Madonna ha perso i sensi ed è stata ricoverata per giorni in un reparto di rianimazione a New York. Lo ha confidato un parente della superstar al tabloid Daily Mail senza minimizzare la gravità della crisi in cui si è trovata la diva del pop, intubata per almeno 24 ore prima che la situazione si stabilizzasse e i tubi potessero essere rimossi.

«Per l'ultimo paio di giorni nessuno sapeva veramente che piega avrebbe preso la sua salute. La famiglia si era preparata al peggio», ha detto il parente al tabloid britannico. Questi timori avevano fatto sì che i familiari abbiano tenuto segreto il ricovero fino a quando ieri Madonna non è stata spostata in un reparto regolare di un ospedale della Grande Mela che, per ragioni di privacy, non è stato identificato.

Ora che il peggio è passato, Madonna sta recuperando e il suo manager, Guy Oseary, ha pronosticato su Instagram una piena ripresa. A causa dell'infezione però Madonna ha dovuto rinviare l'inizio del tour Celebration che sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver con, tra i partecipanti, anche Amy Schumer, Jack Black e Lil Wayne.

Ancora non precisate le cause all'origine del male, che però i familiari hanno attribuito all'intensità con cui la 64enne popstar si stava preparando da mesi, provando sei giorni su sette 12 ore al giorno in vista della estenuante tournè: 84 date di cui una, originariamente il 23 novembre, in calendario a Milano, e poi, tra le altre, Seattle, New York, Città del Messico e Londra.

«Non faceva la vita sana che dovrebbe condurre una della sua età e negli ultimi mesi si era veramente stancata», ha detto una fonte, secondo cui «Madonna pensa di essere ancora giovane quando in realtà non lo è.

In realtà la popstar ha avuto in passato vari problemi di salute: ha avuto incidenti di cavallo nel 2005 e 2009, mentre nel 2020 aveva annunciato che si sarebbe sottoposta a una terapia rigenerativa per ripristinare le cartilagini mesi dopo aver cancellato all'ultimo momento uno spettacolo a Lisbona dicendo che «doveva ascoltare il suo corpo e riposare».

Questa infezione arriva proprio negli ultimi giorni di preparazione e allenamento del tour. Si tratta del suo 12° tour, che segna i 40 anni di partecipazione all'industria musicale.

La rivista americana Forbes la colloca al 45° posto tra le donne più ricche degli Stati Uniti, con un patrimonio stimato di 580 milioni di dollari (460 milioni di sterline) e afferma che ha guadagnato circa 1,2 miliardi di dollari grazie ai tour.

Madonna, il tour comincerà?

I dettagli sulla prosecuzione del tour non sono ancora stati resi noti, ma Oseary ha dichiarato: «In questo momento dobbiamo mettere in pausa tutti gli impegni, compreso il tour». «Condivideremo con voi ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio del tour e degli spettacoli riprogrammati».

Nella sua dichiarazione, Oseary ha anche affermato di aspettarsi che la cantante si riprenda «completamente».

Non è chiaro cosa abbia inizialmente causato l'infezione batterica di Madonna, ma i medici dicono che è diventata estremamente grave e ha richiesto un trattamento in terapia intensiva. Perché si è temuto per la sua vita? Perché le infezioni possono trasformarsi e mettere in pericolo la vita in caso di sepsi, cioè quando il corpo sviluppa una reazione estrema all'infezione. È un'emergenza medica. Senza le terapie appropriate può portare a danni ai tessuti, insufficienza d'organo e anche alla morte.

Il più delle volte, l'infezione iniziale che scatena questi eventi ha inizio nei polmoni, nella pelle, nel sistema urinario o nel tratto digestivo. La sepsi può colpire chiunque abbia un'infezione, ma è più probabile se una persona è già esaurita, vulnerabile o malata.

Madonna, le origini italiane e i successi pop

Madonna Louise Veronica Ciccone ha origini italiane, è cresciuta nella città di Detroit, nel Michigan. I genitori del padre erano emigrati italiani da Pacentro, un piccolo centro di appena mille abitanti alle porte de L'Aquila, mentre la madre era di origine franco-canadese. La mamma è morta di cancro al seno il 1° dicembre 1963. La cantante ha adottato Veronica come nome di battesimo quando è stata cresimata nella Chiesa cattolica nel 1966. Madonna non sopportava che il padre si fosse risposato dopo la morte della mamma e ha iniziato a ribellarsi a lui, mettendo a dura prova il loro rapporto per molti anni.

Nel 1978 si è trasferita a New York per intraprendere una carriera nella danza e nella musica. I più grandi successi di Madonna abbracciano diversi decenni: ogni decade musicale, dagli anni Ottanta finora, l'ha vista protagonista. Pensiamo a Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) e Hung Up (2005), solo per citarne alcuni. Nel 2009, al termine del suo Sticky & Sweet Tour, Madonna ha ottenuto il Guinness World Record per il tour musicale di maggior incasso di un'artista femminile.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️Eternally grateful to @Madonna who has been consistently vocal in her advocacy for LGBTQ+ rights and support for those with HIV/AIDS - especially back when it wasn’t trendy or cool to do so!



We’ve always admired your strength in the face of adversity and this time is no… pic.twitter.com/bpNXOxNM1d — THE AIDS MEMORIAL (@theaidsmemorial) June 29, 2023

Ha sei figli. La scorsa settimana ha postato ai suoi 18,9 milioni di follower su Instagram per congratularsi con le sue due figlie gemelle di 10 anni per aver completato la scuola elementare.

All'inizio di quest'anno, il fratello maggiore Anthony Ciccone è morto all'età di 66 anni dopo aver lottato contro l'alcolismo e la mancanza di una casa.