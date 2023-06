Quincy Jones ricoverato d'urgenza in ospedale: «Grave reazione a qualcosa che ha mangiato»

Paura per Quincy Jones. Il noto produttore discografico, celebre per aver lavorato con artisti del calibro di Michael Jackson e Frank Sinatra, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

«Una brutta reazione a del cibo che ha mangiato», recitano i bollettini medici. Preoccupante vista l'età dell'ex compositore, oggi noventenne.

Quincy Jones, come sta

Il magnate della musica era nella sua abitazione di Los Angeles quando ha iniziato ad accusare dolori.

Chi era con lui ha chiamato subito i soccorsi e i paramedici dell'ambulanza gli hanno prestato le prime cure prima di trasferirlo in ospedale. Qui, dopo i controlli di rito, è stato dimesso. Jones non avrebbe mai perso conoscenza e dopo lo spavento sembrava di «ottimo umore».

Chi è

Quincy Jones vanta una carriera che dura da più di 70 anni. È noto per aver lavorato con artisti come Michael Jackson e Frank Sinatra. Ha ottenuto 80 nomination ai Grammy Award oltre ad aver vinto 28 degli ambiti premi. E nel 1992 gli è stato assegnato il Grammy Legend Award.

Le collaborazioni

Quando lavorava con Frank Sinatra, è stato arrangiatore e direttore d'orchestra per diverse collaborazioni con Frank e Count Basie. Ma la sua collaborazione più nota arriva con Michael Jackson: Jones ha prodotto tre dei suoi album. Ha lavorato a Off the Wall nel 1979, Thriller nel 1982 e Bad nel 1987. Ha anche prodotto We Are The World nel 1985, una canzone di beneficenza che ha raccolto fondi per le vittime della carestia in Etiopia.