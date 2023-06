Alan Arkin, morto l'attore premio Oscar per Litte Miss Sunshine: aveva 89 anni

L'attore Alan Arkin, che ha entusiasmato il pubblico del grande schermo in Little Miss Sunshine e Glengarry Glen Ross, è morto a 89 anni. A rendere nota la notizia è stato il collega e amico Jason Alexander che, su Twitter, ha definito il compianto premio Oscar come una «voce meravigliosa e originale per la commedia».

«Nelle poche occasioni in cui ero in sua compagnia, ho conosciuto un'anima gentile e generosa», ha twittato la star di Alexander . «Ho imparato così tanto guardandolo. E le risate che ho ricevuto dal suo glorioso lavoro sembrano infinite. Possa riposare bene».

#ripAlanArkin Such a wonderful, original voice for comedy. — jason alexander (@IJasonAlexander) June 30, 2023

La causa della morte dell'attore nato a Brooklyn non è stata ancora rivelata, ma i suoi figli Adam, Matthew e Anthony hanno confermato la scomparsa a People. «Nostro padre era una forza della natura di talento unico, sia come artista che come uomo», hanno annunciato gli Arkin in una dichiarazione congiunta. Un amorevole marito, padre, nonno e bisnonno, era adorabile e ci mancherà profondamente».