Sci, Di Pasquale oro al Pinocchio con il tempo record di 1’03”76

Medaglia d'oro per Ginevra Di Pasquale dello sci club 3000 Ski Race, affiliato al Comitato Campano. La giovane sciatrice ha infatti conquistato il primo posto al Pinocchio in categoria baby 1 nella finalissima nazionale all'Abetone ed è stata quindi inserita nel prestigioso Albo d’Oro Pinocchio grazie alla vittoria con cui si è classificata prima al tempo record di 1’03”76 ed un distacco di ben 1,24’’dalla seconda.

Enorme la soddisfazione del direttivo del 3000 Ski Race, del direttore tecnico Christian Castellano, dell'allenatore Manuel Cappelli e dei genitori. «Orgogliosissimo del risultato raggiunto da un atleta che è nata e cresciuta con i valori e la passione del nostro club. Un club giovane del Centro-Sud oggi premiato per l’impegno, la dedizione ed il lavoro di tutti i soci ed allenatori che dall’inizio hanno creduto nel nostro progetto» ha commentato il presidente del 3000 Ski Race Francesco d'Aniello. «L'emozione è tantissima, da genitore posso dire che è una ragazza caparbia e determinata, quando vuole una cosa fa di tutto per ottenerla! E questa vittoria è il frutto di tanti sacrifici», ha aggiunto il papà Francesco di Pasquale, direttore della scuola sci Pescocostanzo 3000 che, emozionato, ha quindi ringraziato tutto lo staff del 3000 Ski Race, il direttore tecnico, l'allenatore e non da ultimo il Consorzio Skipass Alto Sangro che ha consentito ai ragazzi di continuare a vivere la montagna nonostante il difficile periodo ma nel pieno rispetto delle regole.

Oltre alla vittoria conquistata oggi da Ginevra di Pasquale, che ha confermato il primo posto già raggiunto il giorno prima nel Trofeo Danti, sempre all'Abetone, ottimi risultati sono stati raggiunti dagli altri atleti del 3000 Ski Race con Dafne Colantoni che nella stessa categoria si è classificata 13ima.

Bene anche Nicolò Di Menna e Pierpaolo Ferrara, che hanno mantenuto alto il nome del loro club, domani impegnato al Pinocchio nella categoria cuccioli 2 con l’atleta Nicola Spada che ha già conquistato un prestigioso quinto posto nella gara di slalom speciale alle finali del Criterium nazionale cuccioli 2021 disputato a Cortina d’Ampezzo.