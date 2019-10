Esulta l'Esercito, festeggia Napoli. Dalla Cina good news per i ragazzi del maestro Alberto Coltorti. Si fanno valere in pedana Giovanni Repetti e Dario Cavaliere, insieme al padovano Alberto Pellegrini (Guardia di Finanza), ai Giochi Mondiali Militari a Wuhan. L’Italscherma mette al collo una pesante medaglia d’argento.

«Abbiamo battuto ai quarti la Bielorussia 45 a 38, in semifinale abbiamo vinto 45 a 43 contro la Germania, abbiamo perso contro la Russia 45 a 40. Peccato per la finale, ma resta comunque un grande risultato», ammette il biondo schermidore di Fuorigrotta. «Match più difficile con i tedeschi. Siamo partiti in vantaggio, poi rimontati infine il nostro controsorpasso. Vinto una vera battaglia in semifinale».



Soddisfazione made in Naples. «Sono molto contento di questa medaglia, erano due mesi che ci stavamo preparando intensamente per questa gara. Importante tornare a casa con un metallo pregiato».

Seconda partecipazione ai Giochi Mondiali Militari per Repetti, che quattro anni fa a Mungyeong, in Corea del Sud, con Lorenzo Romano (Aeronautica Militare e Club Scherma Napoli) e il romano Gabriele Foschini (Esercito), si rese protagonista: argento individuale e oro a squadre. «Vincemmo in semifinale con la Germania e in finale con la Russia. Stesso identico percorso. In Cina, però, livello molto più alto».



Non stupisce la grandezza e l’egemonia del drago cinese, che si sta imponendo sempre più, sui mercati e non solo, come modello. «Villaggio stupendo. Abbiamo partecipato alla cerimonia d’apertura e sembrava di essere alle Olimpiadi», racconta incantato Repetti.



Gli impegni internazionali non sono finiti. «Si torna a casa ma non c’è tempo di riposare. Subito testa alla prima gara di Coppa del Mondo al Cairo, in programma il 16 novembre in Egitto».



Positiva la spedizione napoletana in Estremo Oriente. Bronzo individuale e silver medal per il puteolano, figlio d’arte, Dario Cavaliere. «Non posso far altro che essere contento di queste due bellissime medaglie. Significa che sto lavorando bene con il mio maestro Alberto Coltorti e il mio preparatore atletico, il professor Furio Barba. La strada è quella giusta, bisogna solo seguirla».



Repetti e Cavaliere sentitamente ringraziano l’Esercito, che ha permesso loro di partecipare alla rassegna iridata militare. E Napoli e l’Italia ringraziano di vero cuore i suoi valenti atleti, coppia collaudata non da oggi.









