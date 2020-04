Il Giro d’Italia diventa virtuale e tanti ex campioni del ciclismo, domani da casa, si sfideranno per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. L’emergenza per il coronavirus in Italia non si arresta e il ciclismo, ancora una volta, scende in campo per fare del bene. Si chiama Giro Legend, quello che domani dalle 11 alle 18, avrà tra i suoi protagonisti Cipollini, Bugno, Moser, Fondriest, Ballan, il c.t. Cassani, Chiappucci, Garzelli, Pozzato, Tafi, Bartoli, Bennati, Velo e tanti altri.

Tra i primi a darsi da fare per questa pedalata benefica è stato Mario Cipollini. “Ispiriamoci a Gino Bartali, ricordiamoci che cosa ha fatto in silenzio per salvare gli altri. - ha detto Super Mario - Se abbiamo una coscienza al di là dei nostri egoismi, muoviamoci. Lo dobbiamo alla gente di questa Nazione”. Cipollini, nonostante due interventi al cuore, vuole correre per salvare vite. Il campione del ciclismo vuole aiutare, per sostenere le persone che rischiano di morire, perché tra queste, ci sono gli italiani che scendono in strada a incitare i corridori e per questo devono essere aiutate.

L’intento di questa sfida, organizzata da RCS e Garmin, è quello di portare un messaggio di solidarietà nelle case. Il ciclismo ha sempre richiamato tantissima gente, perché non si paga il biglietto. È lo sport di tutti e per questo i campioni devono ora andare in prima linea. Tra gli ex campioni, anche Gianni Bugno ha subito risposto con entusiasmo a questa iniziativa: “Sono contento di partecipare a questo evento, come campioni dello sport lo dobbiamo a tutti gli italiani”.

Al via dalla propria casa, ci sarà anche il campione italiano Davide Formolo, che la quarantena da coronavirus, l’ha vissuta sulla propria pelle, quando a febbraio, rimase in isolamento in UAE.

Sarà la volata della solidarietà sui 37 chilometri finali della tappa di Vieste, quella che si sarebbe dovuta correre il prossimo 17 maggio.

Anche se la corsa sarà virtuale, le emozioni non mancheranno e il pubblico da casa potrà essere protagonista. Partecipare sarà semplice, basterà avere una connessione Bluetooth, rulli interattivi e un ciclo computer Garmin. Tutti i partecipanti potranno fare delle donazioni e l’intero ricavato, andrà alla Croce Rossa Italiana per la lotta contro il coronavirus.

Ma il Giro d’Italia non si ferma e sabato 18 aprile, inizierà il Giro Virtual, edizione “da salotto” della corsa rosa in sette tappe, che si concluderà domenica 10 maggio. Ultimo aggiornamento: 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA