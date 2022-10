Contentissimo il fratello Gaetano e non solo. Da Sarajevo arriva una bella notizia. La napoletana Antonietta Palumbo ha conquistato una pesante medaglia di bronzo ai Campionati d’Europa under 23. Dopo il primo oro vinto all’European Cup di Coimbra, in Portogallo, torna nuovamente sul podio l’atleta della Star Judo Club. Esulta Scampia, canta Napoli ancora una volta.

Felicità. «Sono molto contenta di questo risultato, che tanto cercavo», spiega soddisfatta la guerriera del tatami. Palumbo si è distinta nella categoria 63 kg, dove ha chiuso alle spalle della kosovara Laura Fazliu e della tedesca Annabelle Winzig, a pari merito con l’ungherese Brigitta Varga. «Anche se non al top della condizione, ho dato tutta me stessa e sono riuscita nell’impresa», racconta la ragazza classe 2003 in judogi bianco, già campionessa d’Italia nel novembre dello scorso anno. «Ringrazio il mio allenatore Francesco Aiello e il maestro Gianni Maddaloni, che mi hanno preparata al meglio», dichiara entusiasta Antonietta.

Nella mano destra stringe la preziosa medaglia, nella sinistra tiene le rose rosse, ricevute al termine della competizione. Non sono mancati altri pensieri affettuosi. «Ringrazio mia sorella Marianna, che mi ha permesso di essere in Bosnia-Erzegovina», tiene a precisare la campionessa partenopea. «Ringrazio la mia famiglia e soprattutto le persone che mi supportano e credono in me», conclude orgogliosa Antonietta Palumbo (nelle foto di Carlos Ferreira).