Premier League 2024, l'argento di Luca Maresca a Parigi

Urlo liberatorio. Inizia nel migliore dei modi il 2024 sul tatami per Luca Maresca. Il portacolori delle Fiamme Oro e ambassador della Lisporteam360 mette al collo un prezioso argento nel circuito karate 1 della Premier League. Affermazione pesante quella del napoletano classe 1993 a Parigi, che si conferma ancora una volta atleta di livello internazionale.

Dal Maschio Angioino, dove ha ricevuto lunedì 11 dicembre 2023 la medaglia d’oro al valore atletico per il titolo di campione mondiale a squadre nel kumite, allo stadio Pierre de Coubertin, dove è salito sul secondo gradino del podio. «La gara di Parigi è in assoluto tra le più difficili in campo internazionale», dichiara il karateka classe 1993, tra i migliori della sua specialità. «E’ sempre fonte di ispirazione la tappa transalpina», afferma orgoglioso Maresca. Si tratta infatti della terza medaglia d’argento conquistata in Francia, dopo quelle messe in bacheca nel 2020 e nel 2019.

Percorso avvincente. Nella categoria 67 kg, seguito a bordo tatami dal coach Cristian Verrecchia, Maresca è stato inserito nella Pool 2. Ha superato il polacco Dominik Deiuda (2-1) nel primo incontro. Poi ha riportato una netta affermazione sul giapponese Soichiro Nakano (3-0). Una volta alla Pool Winner Tree ha sconfitto l’iraniano Amir Mehdizadeh e si è imposto in semifinale ai danni dell’egiziano Ali Elsawy (6-2). In finale non è riuscito però ad esprimere al meglio la propria tecnica di braccia e gambe ed è stato sconfitto dal marocchino Said Oubaya (9-1).

«Ambivo all’oro, ma è comunque un grande risultato che mi servirà da stimolo per i prossimi impegni», ammette sincero il campione della Polizia di Stato, già argento ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. In Algeria Luca Maresca ottenne la prima silver medal dell’Italia Team. Nella rassegna a tre cerchi il talento partenopeo aveva vinto l'oro a Mersin 2013 nei 60 kg. «Desidero vincere il circuito della Premier League», auspica fiducioso. «Sono contento nel complesso, ma resta un po’ di amaro in bocca», conclude Maresca (nelle foto di Marino Silvestri).