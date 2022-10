Campania sul tetto del mondo: Cokstile trionfa nell'International Trot

Per la terza volta le scuderie partenopee mettono il sigillo sull'International Trot, la corsa di trotto che con il suo milione di dollari di montepremi è la più ricca del calendario internazionale. Dopo i successi di Twister Bi (2017) e di Zacon Gio (2019), stavolta a trionfare a New York è stato Cokstile, di allevamento norvegese ma di proprietà dell'imprenditore salernitano Renato Santese, allenato e guidato dai napoletani Mattia Orlando e Vincenzo Piscuoglio Dell'Annunziata, da sempre tra i più talentuosi driver italiani.

Quindici giorni fa Cokstile aveva fallito l'appuntamento con il Lotteria, ma la prestazione, per un campione della sua classe (ricordiamo che ha vinto anche l'Elitlopp 2020) era stata troppo negativa per essere “vera”. Santese ha avuto coraggio a non rinunciare alla trasferta americana; Orlando è stato bravo a recuperare prontamente il campione e Piscuoglio Dell'Annunziata a crederci sempre interpretandolo magistralmente. Cokstile è stato tranquillo in terza posizione quando il battistrada Ecurie D filava via con frazioni mozzafiato, poi ha seguito l'americano Back of Neck per sorvolarlo facilmente in zona traguardo. 1’11”1 la media al km sui 2011 metri.

Zacon Giò, terzo nel Lotteria dietro Vernissage Grif e Vivid Wise As, ha avuto un percorso difficile partendo dal numero 10 ed è finito sesto.