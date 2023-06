Lo Spartak San Gennaro porta la Coppa al Cristo Velato

I giovani calciatori dello Spartak San Gennaro, la scuola calcio sociale del centro storico di Napoli, sono tornati con un trofeo nella Cappella Sansevero. Quello conquistato in un torneo in Abruzzo, la Joma Cup, a cui la squadra ha potuto partecipare grazie alla raccolta di fondi organizzata dalla direzione della Cappella Sansevero in occasione della apertura straordinaria del 5 giugno.

La squadra è stata accompagnata nella Cappella Sansevero dalla presidentessa Ester Sesso e dai tecnici e ha posato col trofeo davanti al Cristo Velato.