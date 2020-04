© RIPRODUZIONE RISERVATA

Geremia, attaccante della, è un pallanuotista classe 1990, da sempre tifoso dell’. Tanto da collezionare la maglia bianca del centenario e quella nerazzurra del triplete, così come il poster celebrativo con capitan Javierche alza al cielo la. Il giocatore giallorosso è stato preso in controfuga, nel caso di specie in contropiede, dal suo idolo Christian Vieri. «Bobo mi ha invitato a conversare tre minuti in diretta Instagram. Pazzesco: su 40 mila followers ha scelto proprio me. Non lo dimenticherò mai», racconta entusiasta l’atleta che milita in serie A1 con il club del Molosiglio.«Gli ho scritto quale fosse il suo piatto preferito e l’ex interista mi ha invitato in diretta. Fantastico, siparietto divertente. Una chiamata inaspettata. Non avrei mai immaginato di parlare con Vieri. Ho posto una domanda originale. Ho acceso subito la luce, non ci credevo», afferma Geremia Massa, colto decisamente di sorpresa, quando ha riscontrato la notifica del titolato calciatore.«L’ho sempre ammirato. Mi è sempre piaciuto in campo e fuori. E’ davvero un simpaticone. Incredibile», prosegue Geremia, che ha seguito anche le conversazioni con Francesco Totti, Nicola Ventola e Lele Adani.Precedente. «Già in passatorispose via social ad un nostro post. Scattammo una foto in panchina, con gli occhiali da sole e la calottina del, mostrando orgogliosi il suo libro: «Chiamatemi bomber». Idea condivisa con Giorgio Torrisi, Marco Parisi, ex centroboa della Canottieri Napoli, e Giuseppe Spampianato», episodio rimarcato nel corso della breve interlocuzione.«Stagione calcistica 2009/2010 indimenticabile. La passione nerazzurra nasce dagli anni di, anche se mio padre è tifosissimo del Napoli, tanto da avere l’abbonamento allo stadio San Paolo nell'era di Diego Armando Maradona, mentre mio fratello è sostenitore della Lazio», afferma Massa, che vanta anche una comparsa nella serie tv prodotta da Amazon, insieme ai suo compagni di squadra Gabriele Vassallo, Biagio Borrelli e Francesco Altomare.«Ho ricevuto i complimenti dei miei amici: in molti hanno seguito l’inatteso dialogo con Vieri», conclude Massa, emozionato quanto divertito.