Mondiale a Doha, argento nei tuffi per Tocci e Marsaglia: è la prima medaglia dell'Italia

Arriva la prima medaglia per l'Italia nel Mondiale degli sport acquatici che si sta tenendo in questi giorni a Doha. Dopo le belle prestazioni degli altri azzurri nelle scorse prove, arriva la prima medaglia con l'argento di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsiglia. I due sono riusciti a resistere alle pove degli avversari e, nonostante l'ultimo tuffo sbagliato, si sono piazzati dietro la Cina. Questi, infatti, hanno conquistato la vetta della classifica con 442.41 punti, mentre la coppia azzurra ha conquistato l'argento e il pass per le Olimpiadi con 384.24 punti. Terza, infine, la Spagna che ha totalizzato 383.28 punti.