Mondiali di scherma, l'ucraino Reizlin abbandona l'assalto: lascia vuota la pedana contro il russo ​Anokhin

Lo spadista ucraino Igor Reizlin, 38 anni, ha deciso di non presenterasi in pedana ai Mondiali di scherma di Milano 2023, disertando la sfida nel primo turno del tabellone contro il russo Vadim Anokhin. Una presa di posizione durissima, quella di Reizlin, che collima con la volontà del Comitato olimpico ucraino di non gareggiare contro atleti russi o bielorussi, dopo la loro ammissione da parte della Federazione internazionale (Fie), che aveva accettato di farli partecipare in qualità di atleti neutrali, senza inno e senza bandiera. Ai vertici dello sport ucraino, la decisione non era andata giù.

Continuano le diserzioni ucraine

La diserzione di Reizlin segue quella delle altre atlete ucraine di spada, che lo scorso 23 luglio hanno lasciato vuota la pedana durante le fasi eliminatorie.

Come loro, dunque, anche lo schermidore classe 1984 è andato incontro all'eliminazione dal torneo. Anokhin avanza così al turno successivo dopo aver eliminato il serbo Jovan Jovanovic e il ceco Michal Cupr. Nel prossimo match dovrà vedersela con il vincente del faccia a faccia tra lo svizzero Max Heinzer e l'australiano Lachlan Crook.